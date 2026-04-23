الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: توريد 3353 طن قمح لمواقع التخزين والصوامع على مستوى المحافظة

نوربد القمح
نوربد القمح
همت الحسينى

أكد  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  مواصلة مديرية التموين بالدقهلية جهودها المكثفة لمتابعة منظومة توريد القمح المحلي وتعزيز انتظام العمل بكافة المواقع التخزينية.

وشدد محافظ الدقهلية على الحرص الدائم على تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، من خلال تسهيل كافة إجراءات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من الأقماح المحلية خلال الموسم، وطبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2025.

ووجّه المحافظ بتكثيف جهود غرفة العمليات المركزية بمديرية التموين بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة عمليات التوريد على مدار الساعة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، وضمان انتظام العمل داخل الصوامع وتحقيق أعلى معدلات توريد خلال الموسم.

وقام المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بجولة ميدانية موسعة داخل مواقع تخزين القمح، برفقة المهندس سامي إبراهيم رئيس قسم صيانة الحبوب، لمتابعة انتظام عمليات التوريد والتأكد من استمرار جاهزية مواقع الاستلام واستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين دون معوقات، وفقًا للضوابط المنظمة لموسم 2026.

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة أن جميع المواقع التخزينية تعمل بكفاءة عالية، وأن اللجان المشكلة مستمرة في أداء مهامها على مدار اليوم لضمان انتظام واستمرارية عمليات التوريد، مشيرًا إلى المتابعة اللحظية لكافة المواقع لتحقيق أعلى معدلات التوريد.

وأوضح، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 3353 طن من القمح المحلي، بما يعكس نجاح منظومة العمل وتكامل الجهود المبذولة، كما أشار إلى التوسع في زراعة القمح المحلي من خلال وضع سعر عادل للمحصول لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية على النحو التالي:

2500 جنيه للأردب (درجة نقاوة 23.5 قيراط)
2450 جنيهًا للأردب (درجة نقاوة 23 قيراط)
2400 جنيه للأردب (درجة نقاوة 22.5 قيراط).

الدقهلية القمح محافظه التموبن

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا
بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقة فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا
ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع امريكا

