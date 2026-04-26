إصابة شابين في مشاجرة بقرية النزل بمركز منية النصر في الدقهلية

أصيب شابان بإصابات متفرقة بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية جراء تعدى آخرين عليهم بخنجر ومقص،

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعدى أشخاص على شابين بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من محمد السيد محمد الحسيني سرحان20 عاما جروح قطعية بالوجه وحسن احمد حسن17عاما وأصيب بجروح قطعيه بالظهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

