إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث على طريق بقطارس - اجا بمحافظة الدقهلية حيث وقع اصطدام دراجة نارية وتوك توك.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة ثلاثة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية وتوك توك على طريق بقطارس-اجا.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة عبدالرحمن زغلول محمد30 عاما بسحجات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد ملكي محمد 16 عاما بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج واحمد بكر فتحي 16 عاما بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج .

تم نقل المصابين إلى مستشفى اجا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

