اقتصاد

انطلاق معرض إيجي بيوتي أفريكا 2026 بحضور دبلوماسي واسع بالقاهرة

ولاء عبد الكريم

شهد مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، اليوم، انطلاق فعاليات الدورة السابعة من معرض «إيجي بيوتي أفريكا»، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة والعطور والمنظفات ومواد التعبئة والتغليف، وسط حضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى وإقبال جماهيري كبير.
وجاء افتتاح المعرض بمشاركة عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية، إلى جانب الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، فضلًا عن حضور نخبة من كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، بما يعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها المعرض على خريطة الفعاليات الاقتصادية والصناعية في مصر وإفريقيا.
 

وسجل اليوم الأول للمعرض حضورًا لافتًا تجاوز 8 آلاف زائر من المتخصصين والزوار التجاريين من داخل مصر وخارجها، في مؤشر واضح على أهمية الحدث كمنصة رئيسية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التجميل والعطور والصناعات المرتبطة بها.
وشهدت الفعاليات على هامش المعرض الإعلان عن الفائز في مسابقة «متحف العطور»، وسط أجواء احتفالية مميزة وبحضور لجنة تحكيم دولية، الأمر الذي أضفى طابعًا احترافيًا يعكس جودة التنظيم ومستوى المشاركات، إلى جانب العروض الحية والأنشطة التفاعلية والمسابقات المتنوعة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.
كما شهدت أروقة المعرض العديد من اللقاءات الثنائية والصفقات التجارية والاستثمارية بين الشركات المشاركة، بما يعكس النمو المتسارع الذي تشهده صناعات التجميل والعناية الشخصية في السوق المصرية، ويدعم فرص التوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى 27 أبريل 2026، حيث يوفر الحدث فرصًا واسعة لتعزيز التعاون التجاري، واستعراض أحدث الابتكارات، وبناء شراكات جديدة بين المصنعين والمستوردين والمصدرين، بما يسهم في دعم تنافسية القطاع وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات التجميل والعطور والمنظفات.

