رئيس مجلس الشيوخ: ذكرى تحرير سيناء ستظل يومًا خالدًا في تاريخ الوطن

أكد المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيبقى علامة فارقة في تاريخ مصر، يجسد معاني الفخر والعزة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء يعكس حجم التضحيات التي قدمها أبناء الوطن. ووجّه تحية تقدير وإجلال لأرواح الشهداء الذين قدموا دماءهم فداءً لمصر، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما أعرب عن خالص التقدير لمصابي الحروب والعمليات العسكرية الذين ضحوا من أجل رفعة الوطن.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن سيناء ستظل رمزًا للبطولة، حيث سطّرت عبر تاريخها صفحات مشرّفة من الصمود والتضحية، مؤكدًا أن استعادتها عبر مسار الحرب ثم التفاوض تمثل ملحمة وطنية خالدة تعكس إصرار المصريين على استرداد كرامتهم والحفاظ على كل شبر من أرض الوطن.

وشدد المستشار عصام فريد على أن القوات المسلحة المصرية ستظل درع الوطن وسيفه، ونموذجًا فريدًا في العطاء والانضباط، مثمنًا ما تبذله من جهود وتضحيات مستمرة لحماية مقدرات الدولة وصون أمنها القومي في مواجهة التحديات المختلفة.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة، بالتعاون مع رجال الشرطة، في دحر الإرهاب، خاصة في سيناء، مؤكدًا أن هذه الجهود كانت حاسمة في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في دعم خطط التنمية الشاملة وبناء الدولة الحديثة، مؤكدًا أن ما تقدمه من جهود في هذا الإطار يعكس التزامًا وطنيًا راسخًا تجاه مستقبل مصر، داعيًا الله أن يحفظ رجالها وأن يظلوا مصدر فخر للأجيال المتعاقب