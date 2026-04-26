موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد
عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران
كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة
التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل
6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟
الجيش المصري بالمركز الـ 12 عالميا والبحرية الـ 6.. اللواء النصيري يوجه رسالة للمصريين
شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها وتدعو لـ هاني شاكر بالشفاء.. فيديو
قائد قوة القدس بالحرس الثوري: حزب الله أثبت كذب ادّعاءات الكيان بشأن تدميره
طلاب صيدلة الأزهر بأسيوط يطلقون حملة للتبرع بالدم تحت شعار أنا متبرع دائم
تحديث 80% من مناهج التعليم الفني مواكبة سوق العمل
إيرادات الأفلام.. صراع شرس بين أحمد مالك والفيشاوي
وزيرة الثقافة: تيسير إجراءات التصوير السينمائي بالمواقع السياحية والتراثية

عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المنتجين والمخرجين، بحضور المخرج الكبير يسرى نصر الله، لبحث سبل تطوير صناعة السينما المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في ظل التحديات الراهنة.


شهد اللقاء حضور صفي الدين محمود، وأحمد بدوي، وأحمد دسوقي، وكريم الشناوي، وكريم السبكي. وبحضور عمرو بسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة. 


وأكدت وزيرة الثقافة أن صناعة السينما تمثل أحد الملفات ذات الأولوية، لما لها من دور محوري في تعزيز القوة الناعمة المصرية، مشيرة إلى متابعتها المستمرة لكافة تفاصيل هذا الملف، وحرصها على التفاعل المباشر مع أطروحات صُنّاع السينما، والعمل على إزالة العقبات التي تواجههم، بالتوازي مع دعم المهرجانات السينمائية.


كما شددت على أهمية الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، من خلال لقاءات دورية تعقدها مع منتجين ومخرجين وفنانين، بما يسهم في بناء بيئة داعمة ومحفزة للإبداع، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطوير الصناعة واستعادة ريادتها إقليميًا ودوليًا.


وتناول اللقاء أبرز التحديات الإبداعية والإجرائية، وفي مقدمتها استخراج تصاريح التصوير الخارجي. حيث دعا المنتج أحمد بدوي إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع في استغلال المواقع التراثية المصرية كوجهات تصوير عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعزيز الصورة الذهنية لمصر.


من جانبه، طرح المنتج كريم السبكي رؤية لتطوير منظومة الرقابة على المصنفات الفنية، خاصة في مراحل ما قبل العرض، إلى جانب مراجعة آليات التصنيف العمري.


وأكد المنتج صفي الدين محمود أهمية دعم المواهب الشابة من طلاب وخريجي معاهد السينما، عبر إتاحة فرص التصوير الخارجي مجانًا، بالتنسيق مع المحافظات، بما يعزز من دمجهم في سوق العمل.

وفي السياق ذاته، شدد المخرج أحمد دسوقي على ضرورة الحفاظ على حرية الإبداع، والتوسع في إنشاء دور العرض السينمائي بالمحافظات، إلى جانب زيادة عدد الاستوديوهات المجهزة بأحدث التقنيات.


كما أشار المخرج كريم الشناوي إلى التحديات التي تواجه الجيل الجديد من المنتجين، مطالبًا بخلق بيئة إنتاج أكثر مرونة، وإعادة النظر في تكاليف الإنتاج والإيجارات، لتشجيع الشباب على الاستمرار في العمل السينمائي.


وأيد المخرج يسري نصر الله هذه الرؤية، لافتًا إلى أن الاعتماد على مواسم عرض محددة، مثل عيدي الفطر والأضحى، يمثل تحديًا هيكليًا يتطلب إعادة النظر في سياسات الإنتاج والتوزيع، بما يضمن استدامة الصناعة على مدار العام.


وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الثقافة دراسة كافة المقترحات التي طُرحت، والتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات أمام صُنّاع السينما، خاصة فيما يتعلق بالتصوير في المحافظات والمواقع السياحية والتراثية، بالتعاون مع وزاراتي السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والمحافظين. كما أشارت إلى العمل على وضع تصورات جديدة لدعم الإنتاج السينمائي، بالتعاون مع غرفة صناعة السينما، من خلال اجتماعات مرتقبة خلال الفترة المقبلة.


وجددت وزيرة الثقافة تأكيدها على أهمية استعادة الريادة للسينما المصرية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للقوة الناعمة، وأداة فاعلة في تشكيل الوعي الثقافي.

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الزمالك

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

جمال عبد الناصر

وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأسرة تتلقى العزاء في أسيوط

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

سلطان عُمان يبحث مع وزير خارجية إيران تطورات المنطقة

سجل حافل بـ 8 وقائع.. محاولات اغتيال ترامب "مسلسل لا ينتهي"

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية تؤكد دعم الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار في القطاع الرياضي

طريقة عمل توفي الكراميل

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

