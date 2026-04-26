نجل حسن المستكاوي يوجه رسالة مؤثرة لوالده: قوم مصر كلها مستنياك وبتسأل عليك

دعا خالد المستكاوي لوالده الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي بالشفاء العاجل، مطالبًا الجمهور بالدعاء له، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الله على شفائه وعودته سالمًا.

وكتب خالد عبر حسابه على منصة «إكس»: «إن شاء الله هتقوم وهتعدّي وتبقي أحسن من الأول بإذن الله، ربنا كريم وعلى كل شيء قدير. إن شاء الله هتبقي وسطنا قريب وتبقي زي الفل، وحشتنا قوي والله. مصر كلها مستنياك وبتسأل عليك كل يوم، والله الناس كلها بتدعيلك من قلبها، وده اللي مطمّنا ومخلّينا على يقين إن شاء الله ربنا هيستجيب وحشتني يا بابا قوي»

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

