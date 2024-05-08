تفاصيل مكالمة رئيس ريال مدريد لـ مبابي بعد توديع أبطال أوروبا

تواصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، عقب خسارة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق الألماني في الذهاب بملعبه بالنتيجه نفسها، ليتأهل إلى النهائي من أرض حديقة الأمراء.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، حرص بيريز على الاتصال بمبابي عقب المباراة، ومواساته بسبب الهزيمة والخروج من دوري أبطال أوروبا.

وقال فلورنتينو بيريز لمبابي: "كنت أتمنى أن نكون معا في ويمبلي، كان من دواعي سروري اللعب ضدك".

نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام هذا الموسم على ملعب "ويمبلي" 1 يونيو المقبل.

ويستضيف ريال مدريد فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، لتحديد المتأهل الثاني مع فريق بوروسيا دورتموند إلى نهائي البطولة الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في ملعب أليانز أرينا الأسبوع الماضي قد انتهت بتعادل بايرن ميونخ وريال مدريد 2-2.