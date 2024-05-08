عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مكالمة رئيس ريال مدريد لـ مبابي بعد توديع أبطال أوروبا

بيريز ومبابي
بيريز ومبابي

تواصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، عقب خسارة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق الألماني في الذهاب بملعبه بالنتيجه نفسها، ليتأهل إلى النهائي من أرض حديقة الأمراء.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، حرص بيريز على الاتصال بمبابي عقب المباراة، ومواساته بسبب الهزيمة والخروج من دوري أبطال أوروبا.

وقال فلورنتينو بيريز لمبابي: "كنت أتمنى أن نكون معا في ويمبلي، كان من دواعي سروري اللعب ضدك".

نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام هذا الموسم على ملعب "ويمبلي" 1 يونيو المقبل.

ويستضيف ريال مدريد فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، لتحديد المتأهل الثاني مع فريق بوروسيا دورتموند إلى نهائي البطولة الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في ملعب أليانز أرينا الأسبوع الماضي قد انتهت بتعادل بايرن ميونخ وريال مدريد 2-2.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن|زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

ليلة مثيرة.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

إعلان مهم من أمريكا بشأن استئناف شحن الأسلحة المعلق إلى إسرائيل

وصف مثير من خالد الغندور للأهلي في رباعية الفريق الأحمر بمرمى الاتحاد

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

أول تعليق من مدرب باريس سان جيرمان بعد توديع دوري الأبطال

آنسات طائرة الأهلي يفوز على الزمالك ببطولة الجمهورية

مجلس المصري يتمسك بحقه في المشاركة الأفريقية حال اعتماد ترتيب الدور الأول

أقصى باريس سان جيرمان| دورتموند يفجّر المفاجأة ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

حضور كامل العدد إفريقيًا.. زيادة أعداد الجماهير لـ 30 ألف متفرج محليًا

اللائحة تحسم تأهل الفرق المصرية للبطولات الإفريقية| تعرف عليها

الدوري الممتاز| طبيب الأهلي يوضح حالتي ربيعة وكوكا بعد مباراة الاتحاد

دورتان للرخصة التدريبية "A" خلال مايو الحالي ويوليو المقبل

ترشيحاتنا

كيف أبر والديّ؟ خالد الجندي : يسقط في هذه الحالة

البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق رهائن محتمل في قطاع غزة مستمرة

خبر سعيد لجماهير الأهلي والزمالك.. تفاصيل الحضور رسميا في المدرجات بالسعة الكاملة

هل خالفت إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر؟ نصر سالم يحسم الأمر

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024.. تفاصيل مهمة بشأنه الآن

خاص| البنك الأوروبي: مصر تتيح فرص التجارة للدول الأخرى.. ومبادرة الهيدروجين الأخضر «ابتكار»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأهرامات.. نرمين الفقي تثير ضجة بظهورها | شاهد

بملابس الجيم.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

في عيد ميلادها ال 30.. 10 صور آثارت ضجة لرحمة أحمد

جمبسوت لافت.. ساندي تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-