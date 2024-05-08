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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسهم أوروبا تصعد مدعومة بتفاؤل مرتبط بنتائج أعمال

صدى البلد

بدأت الأسهم الأوروبية المعاملات على ارتفاع اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود سهمي أنهايزر-بوش إنبيف وسيمنس إنرجي في أعقاب نتائج فصلية قوية، فيما يبحث المستثمرون أيضا مصير قرارات خفض الفائدة من بنوك مركزية كبيرة.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر. وقفز المؤشر بأكثر من 1% إلى مستوى إغلاق قياسي أمس الثلاثاء.

 

وصعد سهم سيمنس إنرجي بنحو 13% بعد أن رفعت الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة معدات الكهرباء توقعاتها لعام 2024 بعد تجاوز نتائج الربع الثاني التوقعات.

وقفز سهم أنهايزر-بوش إنبيف، أكبر شركة عالمية لصناعة الجعة، 4.8% بعد زيادة المبيعات في الربع الأول 2.6% وهو ما يتفق مع التوقعات، فيما جاءت أحجام المبيعات أفضل من المتوقع، ودفع ذلك المؤشر الفرعي للأغذية والمشروبات للارتفاع 1.4%.

وعلى الجانب الآخر تراجع سهم بي.إم.دبليو 4.7% بعد توقع شركة صناعة السيارات تراجع الأرباح قبل خصم الضريبة هذا العام.

ونزل سهم سكانسكا السويدية للتشييد 4.2% بعد زيادة أقل من المتوقع في الأرباح التشغيلية في الربع الأول.

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