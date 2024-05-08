رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: مصر تحذر من تهجير الفلسطينيين.. ونتنياهو يضغط على حماس

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتنياهو لم يستطع تحديد مكان تواجد الرهائن في قطاع غزة حتى الآن ".

وأضاف نصر سالم :" نتنياهو يقوم بالضغط على حماس بشكل كبير وذلك باقتحام رفح الفلسطينية واحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح".

وتابع نصر سالم :" نتنياهو يرغب في الضغط على حماس في مسار المفاوضات الجارية حاليا ".

وأكمل نصر سالم :" إسرائيل تماطل وتراوغ في مسار المفاوضات وترغب إسرائيل في القضاء على حماس لكن إسرائيل لن تسطيع القضاء على حماس لأن حماس أصبحت فكرة متواجدة داخل قطاع غزة وفكرة المقاومة الفلسطينية لا يمكن قتلها ".

ولفت نصر سالم:" مصر تحذر من تهجير الفلسطينيين ".