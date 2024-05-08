إعلان مهم من أمريكا بشأن استئناف شحن الأسلحة المعلق إلى إسرائيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن استئناف شحن الأسلحة المعلق إلى إسرائيل.

وحسب قناة "الحرة"، أوضح أوستن اليوم الأربعاء، "أوقفنا شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار لإسرائيل في ظل الأحداث في رفح".

وأضاف أن إيران لا تزال تمثل تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط برمتها، مشيرًا إلى أن أمريكا لا تريد شن عملية عسكرية كبيرة في رفح وتعمل على حماية المدنيين.

وتابع قوله "كنا واضحين جدًا بشأن الخطوات التي نود أن نرى إسرائيل تتخذها لمراعاة المدنيين قبل أي عملية كبيرة في رفح".