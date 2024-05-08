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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقر إرسال 3 مليارات يورو من أصول روسيا المجمدة لأوكرانيا

علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على استخدام أرباح الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

وحسب موقع “يورو نيوز”، اتفق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على استخدام الدخل من أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا، مما يمهد الطريق أمام الدولة التي مزقتها الحرب للحصول على حوالي 3 مليارات يورو لشراء الأسلحة وإعادة الإعمار قبل الصيف.

ومنذ العملية العسكرية لروسيا في عام 2022، تم تجميد أصول بقيمة 210 مليارات يورو من بنك موسكو المركزي داخل الكتلة - بشكل رئيسي في بلجيكا.

وتم الاتفاق "من حيث المبدأ" في اجتماع دوري للممثلين الوطنيين، وفقا لتغريدة من بلجيكا التي ترأس حاليا المحادثات في المجلس الأوروبي.

وتأتي الخطة- التي تحظى أيضاً بدعم مجموعة الدول الديمقراطية الصناعية السبع الرائدة- في الوقت الذي تأمل فيه أوكرانيا في تحويل دفة الأمور في حملة عسكرية يائسة على نحو متزايد، مدعومة بمبلغ 89 مليار يورو وافق عليها الكونجرس الأمريكي مؤخرا، لكن الوزراء الأوكرانيين قالوا إن بروكسل بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من مجرد الحصول على مدفوعات الفائدة، ومصادرة أصول موسكو بالكامل لضمان أن تدفع موسكو تكاليف الحرب.

الاتحاد الأوروبي الاصول الروسية أوكرانيا

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