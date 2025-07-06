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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان المغرب اليوم.. ردد هذه الأدعية عند الإفطار

موعد أذان المغرب اليوم
موعد أذان المغرب اليوم
شيماء جمال

موعد أذان المغرب اليوم.. كثر البحث اليوم عن موعد أذان المغرب اليوم الموافق الحادى عشر من شهر الله المحرم، حيث يصومه كثير من المسلمين ممن لم يصوموا يوم تاسوعاء، إذ يحرص الكثير على صيام يوم قبل يوم عاشوراء أو يوم بعده تطبيقا لسنة النبي لأنه قال صلى الله عليه وسلم: “خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده”.

موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6 يوليو 2025م في محافظات مصر، حسب التوقيت المحلي لكل مدينة وجاءت كالتالي:

موعد صلاة المغرب في القاهرة

موعد اذان المغرب: ٨:٠٠ م
 

موعد أذان المغرب في الإسكندرية

المغرب: ٨:٠٨ م
 

موعد أذان المغرب اليوم الأحد في طنطا

موعد اذان المغرب : ٨:٠٣ م

موعد أذان المغرب في المنصورة

موعد اذان المغرب : ٨:٠٢ م
 

موعد أذان المغرب في الزقازيق

موعد اذان المغرب : ٨:٠٠ م
 

موعد أذان المغرب في أسوان

موعد اذان المغرب : ٧:٤٠ م

دعاء الإفطار

يستحب عند رفع أذان المغرب أن نردد دعاء النبي: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»
"ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".
اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت
ذهب الظمأ وابتلت العروق  وثبت الأجـر إن شاء الله.

 

دعاء للهداية

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت.. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر.. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
 

اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني.. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت.. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.


 

اللهم لا تردنا خائبين، ولا تعيدنا محرومين، وتب علينا يا ارحم الراحمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
 

اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللهم سهل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرنا ويرضيك.. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة

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