النيابات والمحاكم: صرفنا مستحقات لـ 188عضوا بقيمة 14 مليون جنيه في شهرين

قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاصة للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس إدارة الصندوق الذي يخدم أكثر من 72 ألف عضو من العاملين بالنيابات والمحاكم نجح خلال شهرين في صرف مستحقات تقدر قيمتها بـ 14 مليون و50 ألف جنيه لـ 188 حالة مستحقة وذويهم من الورثة، وهي السياسة التي نسير عليها منذ اليوم الأول لتولي مسؤولية الإدارة.

وأضاف عبدالباقي - خلال تصريحات صحفية - أنه جرى العمل مؤخرًا على قدم وساق من أجل الانتهاء من كل حالات الصرف المستحقة، مشيرا إلى أنه لا توجد لدينا حالة واحدة تستحق الصرف ولم تصرف مستحقاتها.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أنها المسؤولية التي نحملها على أعناقنا ونبذل قصارى جهدنا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بما ينعكس إيجابًا عليهم بعد الخروج على المعاش نظرًا لطبيعة عمل الصندوق، والذي يخدم آلاف الموظفين العاملين بوزارة العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، حيث يسعى الصندوق إلى تجسيد مفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع.

واختتم: من خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.