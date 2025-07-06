الزمالك لحارسه محمد عواد: عيد ميلاد سعيد يا بطل

احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد حارسه محمد عواد، الذي يُعد من الركائز المهمة في صفوف الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع "فيس بوك" منشورًا جاء فيه: "يحتفل حارسنا محمد عواد بعيد ميلاده اليوم عيد ميلاد سعي

يبدأ اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة إعداده للموسم الجديد، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد.

وقرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين في ستاد الكلية الحربية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، على أن يبدأ المران في الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل بدء التدريب للتعارف على الجميع، وشرح خطة العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً للموسم المقبل.