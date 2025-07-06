أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 48 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 29 إثر قصف منازل المدنيين شمالي المدينة.

وفجر الجيش الإسرائيلي، مواقع في منطقة الجولان كانت تابعة للجيش السوري السابق، و ذلك بحسب " سكاي نيوز عربية".

وأصيب شاب بقنبلة غاز، في وقت سابق من اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بحسب وكالة "صفا" الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع في أحيائها، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة غاز مباشرة في الظهر، وآخرين بالاختناق، خلال ملاحقة عمال في البلدة، وذلك وفقا لما أفادته محافظة القدس.