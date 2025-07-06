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الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تطالب بإخلاء مناطق في شمالي غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تطالب بإخلاء مناطق في شمالي غزة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق   -  
محمد على

أفادت قناة "العربية" منذ قليل، بأن الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تطالب بإخلاء مناطق في شمالي غزة.


وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت بارتقاء 80 شهيدا و304 مصابين إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57.418  شهيدا و136.261 مصابا.

يأتي ذلك فيما قالت صحيفة معاريف العبرية في ضوء  استطلاع للرأي أن نحو 70% من سكان بلدات غلاف غزة يعتقدون أن الردع الإسرائيلي أمام غزة ضعيف أو ضعيف جدا.

وذكر  استطلاع معاريف أن  78% من سكان غلاف غزة لا يشعرون بأي قدر من الأمان في منطقة الغلاف كلها بينما  63% من سكان غلاف غزة يعدون إعادة المختطفين عنصرا أساسيا في شعورهم بالأمان.

ولفت الاستطلاع إلى 91% من سكان غلاف غزة يعتقدون أنه لا وجود لسياسة أمنية لإزالة التهديد بينما 30.4% من سكان غلاف غزة أفادوا بأنهم يخططون لمغادرة المنطقة أو لا يزالون مترددين.
 

الجيش الإسرائيلي الغارات الإسرائيلية وزارة الصحة غزة العدوان الإسرائيلي

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