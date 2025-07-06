80 شهيدًا و304 مصابين بغارات وحشية.. ورعب إسرائيلي من السكن بغلاف غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة بارتقاء 80 شهيدا و304 مصابين إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57.418 شهيدا و136.261 مصابا.



يأتي ذلك فيما قالت صحيفة معاريف العبرية في ضوء استطلاع للرأي أن نحو 70% من سكان بلدات غلاف غزة يعتقدون أن الردع الإسرائيلي أمام غزة ضعيف أو ضعيف جدا.

وذكر استطلاع معاريف أن 78% من سكان غلاف غزة لا يشعرون بأي قدر من الأمان في منطقة الغلاف كلها بينما 63% من سكان غلاف غزة يعدون إعادة المختطفين عنصرا أساسيا في شعورهم بالأمان.

ولفت الاستطلاع إلى 91% من سكان غلاف غزة يعتقدون أنه لا وجود لسياسة أمنية لإزالة التهديد بينما 30.4% من سكان غلاف غزة أفادوا بأنهم يخططون لمغادرة المنطقة أو لا يزالون مترددين.