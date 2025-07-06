موقع عبري يعلق على ظهور عادل إمام في زفاف حفيده

حققت صورة الفنّان عادل إمام، يتوسط فيها عائلته الكبيرة، زوجته، وأولاده، وأحفاده، تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل.

الصورة تم التقاطها بمناسبة عقد قران حفيد "الزعيم" الذي يحمل اسمه عادل، وهو ابن ابنه الأكبر المخرج رامي إمام، مؤخراً.



ونشر رامي الصورة عبر حسابه الرسمي في إنستجرام، بعد يومٍ من الاحتفال بزفاف نجله عادل على الشابّة فريدة أشرف.

اهتم الاعلام في الكيان الإسرائيلي بظهور الفنان عادل إمام في حفل زفاف حفيده عادل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: في مشهد لم يقلّ درامية عن ظهور الزعيم الإيراني علي خامنئي مؤخرا عقب انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية وخروج خامنئي من مخبئه، شهدت الساحة الفنية في مصر والعالم العربي لحظة استثنائية مساء أمس، تمثلت في الظهور النادر للنجم الأسطوري عادل إمام، وذلك خلال حفل زفاف حفيده.

وأضافت هيئة البث: الظهور الذي وثّقته صور ومقاطع فيديو قصيرة، جاء ليضع حدا لشائعات استمرت لسنوات حول الحالة الصحية لـ الزعيم.

غاب النجم الكبير عن الواجهة الإعلامية والفنية منذ فترة طويلة، وهو ما دفع البعض إلى القلق بشأن صحته.

وقال التقرير : أخيرًا ظهرت الحقيقة بعد انتشار الشائعات حيث يعد أحد أعظم الممثلين في مصر والعالم العربي.