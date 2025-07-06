اليابان تصدر مدمرات بحرية مستعملة إلى الفلبين لردع التوسع البحري الصيني

ذكرت " العربية.نت" أن اليابان ستصدّر مدمرات بحرية مستعملة إلى الفلبين، لتعزيز قوة الردع ضد التوسع البحري الصيني، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين حليفتي الولايات المتحدة في مواجهة بكين،و ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "يوميوري" اليابانية، اليوم.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية متعددة لم تُسمّها، أن خطة التصدير تشمل 6 مدمرات مرافقة من طراز "أبوكوما"، تستخدمها قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية منذ أكثر من 30 عاما.

وأضافت الصحيفة أن وزيري الدفاع الياباني والفلبيني اتفقا على تصدير المدمرات خلال لقائهما في سنغافورة الشهر الماضي، وأن الجيش الفلبيني سيُجري فحصاً لها هذا الصيف في إطار الاستعدادات النهائية.

وتواجه كل من طوكيو ومانيلا تحديات من تحركات بكين المتزايدة في المياه، لا سيما بحر الصين الجنوبي بالنسبة للفلبين، وبحر الصين الشرقي بالنسبة لليابان.