زلزالان يضربان محافظة "كاجوشيما" اليابانية.. ولا خوف من تسونامي

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالين بلغت قوتهما 4.8 درجة و5.4 درجة وقعا اليوم بجزيرة "أكوسيكيجيما" التابعة لمحافظة "كاجوشيما" جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد أن الزلزالين بلغت شدتهما خمس درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني المؤلف من سبع درجات؛ مشيرة إلى أنه لا يوجد مخاطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزالين.

من جانبهم، أكد المسؤولون اليابانيون بقرية "توشيما" الواقعة في جزيرة "أكوسيكيجيما" عدم تضرر أي من سكان القرية جراء الزلزالين، مشيرين إلى أنهم سيواصلون مراقبة الأوضاع.

وتشهد قرية "توشيما" سلسلة من الزلازل القوية؛ إذ ضرب زلزال قوي صباح أمس السبت المنطقة بلغت شدته 5.4 درجة.