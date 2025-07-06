فرق إطفاء أردنية تدعم السيطرة على الحرائق في سوريا

توجهت صباح اليوم فرق من الدفاع المدني الأردني إلى محافظة اللاذقية السورية، للمشاركة في إخماد الحرائق الحراجية المستمرة منذ أربعة أيام في ريف المحافظة الشمالي، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".

و دخلت الفرق الأردنية الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي في محافظة درعا، و قامت على الفور بدعم عمليات الإطفاء التي تنفذها فرق الدفاع المدني السوري، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

و افادت وكالة الانباء السورية "سانا"، أن الوزارة أشارت إلى أن هذه المشاركة جاءت بناءً على استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم والمساندة، في ظل صعوبة السيطرة على النيران المشتعلة في الأحراج الكثيفة والتضاريس الوعرة.

وتأتي هذه الاستجابة الإقليمية لتعكس أهمية التعاون العربي والدولي في مواجهة الكوارث البيئية، والحفاظ على الغابات السورية من التهديدات المتكررة خلال فصل الصيف.

و يواصل الدفاع المدني السوري، بمشاركة 62 فريق إطفاء وأفواج الحراج، إلى جانب فرق برية من تركيا وطائرات مروحية وزراعية، جهود إخماد النيران والحد من توسع رقعتها في المناطق الجبلية.