إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة بصاروخ مضاد للدروع في غزة

أعلنت مصادر عبرية، اليوم الأحد، عن إصابة جنديين في استهداف بصاروخ مضاد في قطاع غزة، مضيفة أن الجنديين أصيبا بجروح خطيرة، إثر استهدافهما بصاروخ مضاد للدروع في القطاع، وذلك وفق ترجمة وكالة "صفا".



و يذكر أن عدد القتلى في صفوف جنود الاحتلال ارتفع منذ تجدد الحرب في مارس الماضي إلى 33 جنديًا، غالبيتهم سقطوا في معارك مدينة خان يونس (17 قتيلًا)، و ذلك وفقًا لبيانات رسمية نشرها جيش الاحتلال.



كما بلغ عدد القتلى الإجمالي منذ بدء العملية البرية في غزة 441 جنديًا، و883 جنديًا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، فيما تُعد وحدة الهندسة القتالية من أكثر الوحدات تضررًا من حيث عدد الخسائر البشرية.