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ذكرى 30 يونيو| عقد من التحول الاقتصادي والاجتماعي.. طفرة تنموية بالأرقام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ذكرى 30 يونيو| عقد من التحول الاقتصادي والاجتماعي.. طفرة تنموية بالأرقام

مؤشرات 30 يونيو فى أرقام
مؤشرات 30 يونيو فى أرقام
آية الجارحي

في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العقد الأخير، وفي إطار حرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على توثيق تلك الإنـجازات بالأرقام والبيانات الرسمية، وتزامناً مع إحتفالات الدولةالمصرية بثورة 30 يونيو.

أصدر الجهاز اليوم الأحد الموافق 6/7/2025 بيانات, تتضمن أهم المؤشرات  الاقتصادية و السكانية ، مستعرضاّ خلاله  أبرز المؤشرات الإيجابية والنتائج الملموسة التي تحققت خلال الفترة من عام 2014 حتى الان .


 

المؤشــــرات الاقتصــــاديــــة 

•    بلغت قيمة الناتج المحلى الاجمالى بسعـــر الســـوق بالأسعـــار الجاريـــــة 13902.6 مليـــار جنيـــه لعـــام (2023/2024  (مقابل 2130 مليار جنيه لعام ) 2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 552.7% .
•    بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى 130.5 الف جنيه لعام)2023/2024(مقابل 23.3 الف جنيه لعام) 2013/2014 ( بنسبة زيادة قدرها 460.1 % .
•    بلغت الصادرات المصرية 44.8 مليار دولار خلال عام2024 مقابل 27.6 مليار دولار عام2014 بنسبة زيادة قدرها 62.3% .
•    بلغ حجم التجارة الخارجية 139.4 مليار دولار عام 2024 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 37.2 % .
•    بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 47.3 % عام 2024 مقابل 37.4 لعام 2014 . 
•    بلغت قيمة الإنتاج النباتي 1065.2 مليار جنيه عام 2023 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 522.9%.
•    بلغت قيمة الإنتاج الحيواني 608.1 مليار جنيه عام 2023 مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 442.0 %.
•    بلغت قيمة الإنتاج السمكي 123.3مليار جنيه عام 2023 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 452.9 %.

•    بلغت رسوم المرور في قناة السويس 6632.4 مليون دولار لعام ( 2023/2024 ) مقابل 5369.1 مليون دولار لعام ( 2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 23.5%.
•    بلغت اعداد السفن العابرة بقناة السويس 20148 لعام ( 2023/2024 ) مقابل 17544 لعام (2014/2015)  بنسبة زيادة قدرها 14.8 %.
•    بلغت كمية الكهرباء المولدة 229.0 جيجا.و.س عام ( 2023/2024 ) مقابل 172.2 جيجا.و.س عام (2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 33.0 % .
•    بلغت كمية الكهرباء المستخدمة 178.6 جيجا.و.س عام ( 2023/2024 ) مقابل 147.0 جيجا.و.س عام  (2014/2015 ) بنسبة زيادة قدرها 21.5% .
•    بلغت اجمالى الودائع 12103.4 مليار جنيه لعام)2023/2024(مقابل 1433.7 مليار جنيه لعام )2013/2014 ( بنسبة زيادة قدرها 744.2 % .
•    بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21,9 مليار دولار عام)2023/2024(مقابل 18.5 مليار دولار عام )2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 18.4 % .
•    بلغ صافى الاستثمار الاجنبى المباشر 46.1 مليار دولار عام)2023/2024(مقابل 4.2 مليار دولار عام )2013/2014 ) بنسبة زيادة قدرها 997.6 % .
•    بلغ الدعم 356.8 مليار جنيه لعام ( 2023/2024 ) مقابل 187.7 مليار جنيه لعام ( 2013/2014 ) بنسبة زيادة قدرها 90.1%.
•    بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق التوفير 121.5مليار جنيه لعام)2023/2024(مقابل 73.3 مليار جنيه لعام  )2013/2014  (بنسبة زيادة قدرها 65.8% .


 أهــــم المؤشــــرات السكـــانيــة والديموجـــرافيــه
 

•    بلغ عددالسكان بالداخل107 مليون  و800 ألف نسمة يوم 30/6/2025وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2024 لتصل إلى 1.4 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 800 ألف نسمة وبنسبة قدرها 36.4% وذلك في ظل الجهود التي توليها الدولة للحد من الزيادة السكانية وكان من أهمها مؤتمر تنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والتنميــة       (2024 ـ 2030)،  وذلك التزاماً من الدولة بتحقيق المادة 41 من الدستور المصري بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها.
•    انخفض معدل الانـجاب الكلى، إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2023 ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024 وفقًا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
•    انخفضت أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2024)في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 1.968 مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ 2.720مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 752 ألف مولود وبنسبة 27.6%.
•    يوجد تحسن في وفيات الاطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى4حالات لكل 1000مولود حي عـــام2024مقابل 5 في عام 2014 وايضًا هنــاك انخفاض في معــدل وفيــات حديثي الولادة ليصل إلى12.9 لكل ألف مولود عام 2024 مقابــل 14 في عام 2014.
•    انخفاض معدل البطالة لإدنى مستوياته التاريخية خلال عقد، ليسجل معدل البطالة فى مصر 6.6% عام 2024 مقابل 13% عام 2014، وهو ادنى مستوى يسجل منذ بدء رصد إحصاءات القوى العاملة مقارنة             ب 13% عام 2014،بما يعكس تحسناً ملحوظاً فى أداء سوق العمل خلال العقد الاخير، فى ضوء التوسع فى المشروعات القومية وبرامج التشغيل. 
•    تراجــع اعــداد المتعطلين ليصل 2.1 مليون متعطل بنسبة 6.6% من اجمالي قوة العمل 32.0مليون لعام 2024 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون متعطل  لعام 2014.
•    تزايــد اعــداد المشتغليــن ليصــل 29.9مليون مشتغل عام 2024 مقابل 24.3 مليون مشتغـل عـــام 2014.
•    انخفــاض ملحــوظ في نسبــة الأميــة للأفــراد (10 سنوات فأكثر) لتصـــل إلى 16.6% عام 2024، مقابـــل 25.3% عـام 2014.

المـــرأة المصريــــة فـــي 2025


المرأة المصرية عنصرا أساسيا في نسيج المجتمع، وشريكا فاعلا في مسيرة التنمية الوطنية. فقد أثبتت المرأة، عبر العصور، قدرتها على الإسهام في شتى المجالات، من التعليم والصحة إلى الاقتصاد والسياسة والعمل المجتمعي. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، تتزايد أهمية تمكين المرأة بوصفه أحد الركائز الجوهرية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة..
•    بلغت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016 وهذا يعد مؤشر ارتفاع إيجابي.
•    ارتفاع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 294.9%، ليصل إلى 23.3 مليون سيدة عام 2024، مقارنةً بـ5.9 مليون سيدة  فقط عام 2016.
•    تم تمويل 30.3 ألف مشروع ضمن برنامج «مستورة» من بنك ناصر الاجتماعي، بإجمالي 730 مليون جنيه منذ يونيو 2014. كما حصلت النساء على تمويل لـ76.4 ألف مشروع صغير ضمن «مشروعك»، بنسبة 35% من إجمالي المشروعات حتى فبراير 2025.
 

  908.2 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بتكلفة 17.4 مليار جنيه حتى ديسمبر 2024.
 

تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة 93 عالميًا عام 2022، مقارنةً بالمركز 131 عام  2014.
•     قفزت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 90 عام  2024، مقابل المركز 134 عام 2014.

30 يونيو المرآه المساواه سعر الصرف الدولار

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