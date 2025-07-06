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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي: الأهلي ينهى صفقة أسد الحملاوي.. ووسام أبو علي لم يفتعل أزمة

أسد الحملاوي
أسد الحملاوي
حسن العمدة

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن النادي الأهلي، أنهى صفقة الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب فريق شلاسك البولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الأهلي توصل لاتفاق مع الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب فريق شلاسك البولندي، ولكن أرقامه جيدة ومش بديل وسام أبو علي.

وأضاف: أرقام أسد الحملاوي جيدة ولكن ليس بديلا قويا لوسام أبو علي، وحال رحيل وسام أبو علي الأهلي سيتعاقد مع مهاجم أقوى منه.

وتابع: الأهلي لا يمانع في رحيل وسام أبو علي لكن بشروطه، ووسام أبو علي مش عامل مشكلة أو أزمة، ولكن وكيله يضغط للموافقة على العرض.

وأردف: الاهلي مش مطالب ببيع وسام ابو علي، ولكن اللاعب لديه عروض، وحال رحيل وسام ابو علي سيكون الأهلي مطالب بالتعاقد مع بديل افضل من وسام ابو علي، وحال عدم توافر بديل اقوى من وسام ابو علي على الأهلي الإبقاء على اللاعب،

وعن تجديد عبد الله السعيد مع الزمالك، قال كريم رمزي: التجديد موسمي لعبد الله السعيد موسمين مجازفة، ومن الأفضل للزمالك كان التجديد للاعب موسم ثم موسم.

وواصل: عبدالله السعيد قيمة كبيرة واستثنائية في الكرة المصرية، ولكن دي وجهة نظري الأفضل كان التجديد موسم ثم موسم.

أسد الحملاوي النادي الأهلي الأهلي الفلسطيني أسد الحملاوي شلاسك البولندي

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