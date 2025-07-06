كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر في الأهلي:

إمام عاشور تلقى عرضين من السعودية براتب كبير، وطلبنا من اللاعب غلق الملف مع وعده بتعديل عقده قبل الموسم الجديد".

وكان قد قرر النادي الأهلي رفض رحيل إمام عاشور نجم وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتلقى الأهلي عرضا من قبل الأخدود السعودي للحصول على خدمات إمام عاشور نجم الفريق .

الأهلي يرى استحالة رحيل إمام عاشور في الوقت الحالي ، وهذا قرار نهائي داخل القلعة الحمراء في ظل الحاجة الفنية للاعب .

وحسمت إدارة الكرة بالأهلي موقف العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، عقب اجتماعين عقدهما محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول، والذي لا يزال متواجدًا في القاهرة للترتيب لمعسكر الموسم الجديد.