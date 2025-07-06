10 ملايين دولار مقابل الرحيل.. الأهلي يرفض ضغوط وسام أبو علي

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان أن النادي الأهلي رفض الخضوع للضغوط التي يمارسها المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من أجل تخفيض المقابل المالي المطلوب للموافقة على رحيله.

وكتب زيدان:"الأهلي يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل."

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حقيقة بيع وسام أبو علي، نجم النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الغندور: "هل فعلاً تم بيع وسام أبو علي؟"، ثم أجاب في تعليق لاحق: "معلوماتي أنه تم بيعه، ويجري حاليًا تصوير فيديو تقديمه، وسيتم الإعلان عن الصفقة، لكن بعد الإعلان عن صفقات جديدة في الأهلي لتهدئة الرأي العام الأهلاوي".

الأهلي يرفض ضغوط وكيل اللاعب

ورفض مسؤولو النادي الأهلي الاستجابة للضغوط التي يمارسها وكيل أعمال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي يسعى لإقناع الإدارة بالموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع القلعة الحمراء لثلاثة مواسم مقبلة.

عروض خارجية تلاحق أبو علي.. والأهلي يتمسك

وكان أبو علي قد تلقى عددًا من العروض الخارجية هذا الصيف، أبرزها من أندية الريان القطري، الوصل الإماراتي، وريد بول الأمريكي، إلا أن إدارة الأهلي لم تحسم الموقف النهائي من تلك العروض حتى الآن، في ظل تمسك الجهاز الفني ببقاء اللاعب لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم المقبل.