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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحذير من تكرار أخطاء الماضي.. علاء ميهوب يطالب ببيع وسام أبو علي فورًا

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

طالب علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، مسؤولي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بالموافقة على رحيل الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد العروض المغرية التي تلقاها.

وقال علاء ميهوب، في تصريحات عبر فضائية "دي إم سي": "أنا مع بيع وسام أبوعلى في الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستفيد النادي ماليًا من وراء بيعه، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة".

وأضاف: "الأهلي تلقى مبلغًا كبيرًا في وسام أبو علي، ليه ما يستفدش منه؟ مش عايز الأهلي يكرر غلطة وليد أزارو وأليو ديانج، سيبوا وسام يمشي، ويتم التعاقد مع لاعب بديل".

وتابع: "المبلغ كبير ما يتسابش خالص، والاستفادة الحقيقية التي حققها الأهلي من كأس العالم للأندية هي تألق وسام أبو علي".

وفي سياق آخر، علّق عبد الله السعيد على اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، كرة القدم نهائيًا.

وقال السعيد، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "شيكابالا من أحرف اللاعبين الذين شاهدتهم في كرة القدم، لاعب عنده موهبة كبيرة، وكلنا كنا نتمنى نلعب معاه من زمان".

وأضاف: "حزين إن الكرة المصرية ستفقد نجمًا كبيرًا مثله، متعنا كثيرًا، ولعبت معه سنة ونصف، وهو يمثل قيمة كبيرة عند جماهير الزمالك، وأتمنى له التوفيق".

وتابع: "شيكابالا لعبت معاه من زمان، وإحنا إخوات، وهو من اللاعبين الجادين".

وأتم السعيد حديثه: "الحِمل هيبقى صعب علينا بعد اعتزال شيكابالا، لأن لما بيبقى معاك حد من نفس جيلك ونشيل مع بعض، غير لما تكون لوحدك".

وعن مستقبله مع الزمالك، علّق عبد الله السعيد قائلًا: "حتى الآن، أنا ما زلت جالسًا على البحر".

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