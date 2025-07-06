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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل تم بيع وسام أبو علي؟.. خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حقيقة بيع وسام أبو علي، نجم النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الغندور: "هل فعلاً تم بيع وسام أبو علي؟"، ثم أجاب في تعليق لاحق: "معلوماتي أنه تم بيعه، ويجري حاليًا تصوير فيديو تقديمه، وسيتم الإعلان عن الصفقة، لكن بعد الإعلان عن صفقات جديدة في الأهلي لتهدئة الرأي العام الأهلاوي".

الأهلي يرفض ضغوط وكيل اللاعب

ورفض مسؤولو النادي الأهلي الاستجابة للضغوط التي يمارسها وكيل أعمال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي يسعى لإقناع الإدارة بالموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع القلعة الحمراء لثلاثة مواسم مقبلة.

عروض خارجية تلاحق أبو علي.. والأهلي يتمسك

وكان أبو علي قد تلقى عددًا من العروض الخارجية هذا الصيف، أبرزها من أندية الريان القطري، الوصل الإماراتي، وريد بول الأمريكي، إلا أن إدارة الأهلي لم تحسم الموقف النهائي من تلك العروض حتى الآن، في ظل تمسك الجهاز الفني ببقاء اللاعب لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم المقبل.

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