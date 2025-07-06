الأهلي يرفض ضغوط وكيل وسام أبو علي ويحدّد شرطًا ماليًا للرحيل

رفض مسئولو النادي الأهلي الاستجابة للضغوط التي يمارسها وكيل أعمال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي يسعى لإقناع الإدارة بالموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم ارتباط اللاعب بعقد مستمر مع القلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.





عروض خارجية تلاحق أبو علي والأهلي يتمسك باللاعب





تلقى أبو علي عددًا من العروض الخارجية هذا الصيف، أبرزها من أندية الريان القطري، الوصل الإماراتي، وريد بولز الأمريكي، إلا أن إدارة الأهلي لم تحسم الموقف النهائي بشأن هذه العروض، في ظل تمسك الجهاز الفني ببقاء اللاعب لحاجة الفريق إلى خدماته في الموسم المقبل.

الأهلي يضع سقفًا ماليًا: 10 ملايين دولار للرحيل





أبلغ مسئولو النادي وكيل اللاعب بشكل قاطع أن الأهلي لن يوافق على رحيل أبو علي بأقل من 10 ملايين دولار، معتبرين أن هذا هو الحد الأدنى للنظر في أي عرض محتمل. ويأتي هذا الموقف في ظل رغبة النادي في تعظيم العائد المالي من الصفقة، خاصة أن الأهلي مطالب بسداد 20% من قيمة الصفقة لصالح نادي سيريس السويدي، الذي كان يملك اللاعب سابقًا.

لا استعجال في البيع والقرار بيد الإدارة





أكد مسئولو الأهلي أن النادي غير مضطر للتفريط في وسام أبو علي، ولن يُجبر على بيع اللاعب تحت أي ضغوط، خاصة في ظل عدم وجود بديل مناسب حتى الآن. وشددوا على أن أي عرض لن يصل إلى 10 ملايين دولار أو أكثر، لن تتم مناقشته من الأساس، حفاظًا على استقرار الفريق الفني والاستثماري



