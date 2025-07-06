الأب مش دايمًا حنين.. سامي مغاوري يكشف كواليس مشاركته في مسلسل «منتهي الصلاحية»

تألّق الفنان سامي مغاوري في مسلسل "منتهي الصلاحية"، الذي عُرض ضمن ماراثون دراما رمضان المبارك لعام 2025.

وفي لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، قال مغاوري: "أنا حبيت جدًا شخصية الأب الشديد، شخصية مختلفة ومميزة.. دور الأب القاسي على ابنه، مش الأب الحنين المعتاد."

وأضاف مغاوري أن شخصية الأب تصطدم خلال أحداث المسلسل باكتشاف دخول ابنه عالم المراهنات الإلكترونية، وهو ما يمثل لحظة فارقة في تطور الحبكة الدرامية.

واختتم مغاوري حديثه قائلًا: "سعيد جدًا بردود الأفعال ونجاح المسلسل، وفخور بالعمل مع كل فريق العمل، والكواليس كلها كانت مليئة بالتعاون والطاقة الإيجابية."

يُذكر أن مسلسل "منتهي الصلاحية" يضم نخبة من النجوم، على رأسهم: ياسمين رئيس، محمد فراج، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، عمرو القاضي، مريم عادل الجندي، محمد عبده، جاسكا حسام الدين، وكوكبة من الفنانين. وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.