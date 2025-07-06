خالد الغندور يكشف مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن وسام أبو علي

فجّر الإعلامي ولاعب الزمالك السابق خالد الغندور مفاجأة صادمة لجماهير النادي الأهلي، تتعلق بمستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»:"معلوماتي إنه تم بيع وسام أبو علي، وبيصوّر فيديو التقديم حاليًا، وهيتم الإعلان عن الصفقة لكن بعد الإعلان عن صفقات جديدة في الأهلي لتهدئة الرأي العام الأهلاوي.

طالب علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، مسؤولي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بالموافقة على رحيل الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد العروض المغرية التي تلقاها.

وقال علاء ميهوب، في تصريحات عبر فضائية "دي إم سي": "أنا مع بيع وسام أبوعلى في الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستفيد النادي ماليًا من وراء بيعه، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة".

وأضاف: "الأهلي تلقى مبلغًا كبيرًا في وسام أبو علي، ليه ما يستفدش منه؟ مش عايز الأهلي يكرر غلطة وليد أزارو وأليو ديانج، سيبوا وسام يمشي، ويتم التعاقد مع لاعب بديل".

وتابع: "المبلغ كبير ما يتسابش خالص، والاستفادة الحقيقية التي حققها الأهلي من كأس العالم للأندية هي تألق وسام أبو علي".

وفي سياق آخر، علّق عبد الله السعيد على اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، كرة القدم نهائيًا.