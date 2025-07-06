محمد فضل يكشف كواليس صفقة وليد أزارو داخل الأهلي

قال محمد فضل، رئيس لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه عرض على اللجنة الفنية بيع اللاعب وليد أزارو مقابل 10 ملايين دولار، لكن اللجنة رفضت بداعي حاجة الفريق له.

وأضاف فضل: "كنت شايف إن لازم أزارو يمشي وقتها، لأن سعره الحقيقي ما كانش يتعدى 2 أو 2.5 مليون دولار. كنت ناوي أجيب بغداد بونجاح وأفضل معايا فلوس كمان، لكن القرار ما اتاخدش، وفي الآخر أزارو اتباع بـ500 ألف دولار بس."

ويُبدي مسئولو الأهلي حذرًا كبيرًا في ملف بيع المهاجم وسام أبو علي، خوفًا من تكرار تجربة وليد أزارو، المهاجم المغربي السابق، الذي كلف النادي خسارة استثمارية ضخمة.

تعود القصة إلى عام 2018، حين تلقى الأهلي عرضًا مغريًا من أحد الأندية الصينية لشراء أزارو مقابل 7 ملايين دولار، لكن الإدارة رفضت وقتها العرض، مُعلّلة القرار بحاجة الفريق الفنية للاعب.

ومع مرور الوقت، تراجع أداء أزارو تدريجيًا، حتى تم بيعه في 2020 إلى نادي الاتفاق السعودي مقابل 900 ألف يورو فقط، ما وُصف حينها بأنه "خسارة استثمارية فادحة" في أحد أبرز المواهب الهجومية.