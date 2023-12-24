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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

صدى البلد

شدد محمد فضل نجم الأهلي السابق على ضرورة تواجد المدير الرياضي لكل ناد من أجل عمل خطة قصيرة وطويلة الأمد.

 

وأوضح فضل أن أنتوني موديست لاعب مميز ولكن لا يصح التعاقد مع لاعب عمره 35 عاما ولم يشارك طوال الفترة الأخيرة.

 

وقال محمد فضل عبر قناة dmc لبرنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن: "يجب أن يكون هناك مدير رياضي لأي ناد لتنفيذ خطة قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد، مدير الكرة يختلف عن المدير الرياضي، فمدير الكرة يتواجد مع فريق الأهلي ودوره إداري بحت".

 

وأضاف: "على سبيل المثال وليد أزارو تواجد في الأهلي وعندما جاء فايلر طلب رحيله، هنا دور المدير الرياضي باستمراره طالما أنه لاعب جيد".

 

وشدد فضل "أي مهاجم طويل باستثناء محمود الخطيب نسبة نجاحه في الأهلي ستكون ضعيفة جدا، موديست جودته كلاعب جيد ولكن في فترة سابقة".

 

وتابع نجم الأهلي السابق "الفرق الكبرى يجب أن تمتلك كشافة في المحافظات من أجل الاستثمار فيه مستقبلا فمعظم النجوم السابقين من الأقاليم".

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