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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد أكبر تجمع للسيارات المعدلة باستاد القاهرة الدولي.. صور

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اكبر تجمع للسيارات المعدلة، والذي تنفذه شركة october Turnersبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية "الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير"، بملعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي.

 

وشهد التجمع أكثر من 250 سيارة معدلة، مع حضور جماهيري يزيد على 3000 متابع لرياضة السيارات بالإضافة إلى الجهور العادي.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حرصه لحضور أكبر تجمع للسيارات المعدلة ايمانا منه بأهمية الترويج لثقافة رياضة المحركات، والتي تجد لها جمهورا كبيرا بين الشباب المصري.

 

حيث يحرص العديد من الشباب على متابعة رياضة المحركات، مؤكدًا حرص وزارة الشباب والرياضة دائما في جميع برامجها التي تنفذها للاهتمام بجميع افكار وهوايات الشباب المختلفة ومنها رياضة السيارات.

 

وحضر الملتقي أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وليد عبد الوهاب، رئيس مجلس ادارة ستاد القاهرة الدولي، أعضاء الادارة العامة للسياحة و الفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وائل هادي مدير العرض.

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