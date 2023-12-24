إنبي: لن نوافق على رحيل أي لاعب.. ومحمد حمدي قد ينتقل للدوري الإسباني

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن هناك أكثر من لاعب داخل صفوف الفريق مطلوبون في عدد من الأندية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك رغبة من الأهلي والزمالك للتعاقد مع محمد حمدي ظهير أيسر الفريق، ولكن لن يتم التفريط في خدمات أي لاعب بالميركاتو الشتوي".

وتابع محمد إسماعيل: "عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق لم يصله أي عروض رسمية من نادي الزمالك للحصول على خدماته في يناير المقبل".

واختتم مدير الكرة بنادي إنبي: "محمد حمدي وقع مع إحدى شركات التسويق، من أجل تسويقه في الدوريات الخارجية، وقد يتواجد في أحد الأندية الإسبانية".