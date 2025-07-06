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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها الأهلية: انضمام كلية الطب البشري رسمياً للاتحاد العالمي للتعليم الطبي

رئيس جامعة بنها الأهلية
رئيس جامعة بنها الأهلية
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، عن انضمام كلية الطب البشري بالجامعة رسميًا إلى الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (World Directory of Medical Schools)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعليم الطبي بالجامعة، وتعكس التزام الكلية بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتعزيز تنافسية خريجيها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.


وأكد الدكتور تامر سمير إن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لاستراتيجية الكلية التي ترتكز على تطوير المناهج الطبية، وتبني أساليب تعليمية مبتكرة تعتمد على أحدث تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية للمختبرات السريرية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على معايير التعليم التفاعلي، بما يتماشى مع توصيات المجلس الأعلى للجامعات لضمان الجودة والاعتماد الدولي.


وأشار إلى أن الجامعة قامت بعقد شراكات دولية متميزة مع عدد من الجامعات الرائدة حول العالم، منها جامعتا نانجنج ووهان في الصين، وجامعة كيل في إنجلترا، كما أطلقت برامج لتبادل الطلاب والأبحاث المشتركة، بما يسهم في تطوير قدرات الطلاب وإكسابهم الخبرات العالمية اللازمة لسوق العمل.


واشار رئيس الجامعة أن إدراج الكلية ضمن الاتحاد العالمي للتعليم الطبي يفتح آفاقًا واسعة أمام خريجيها، حيث يُعترف بشهاداتهم دوليًا، ويتيح لهم فرص العمل والدراسة في دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وألمانيا، فضلًا عن دوره في جذب الطلاب الوافدين وتعزيز تصنيف الجامعة عالميًا.


وتواصل جامعة بنها الأهلية أداء دورها المجتمعي الفاعل، من خلال تنظيم حملات وقوافل طبية مجانية في قرى محافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، مع التركيز على الابتكار والبحث العلمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة كمنارة أكاديمية وطبية رائدة في مصر والمنطقة العربية وعالميا.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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