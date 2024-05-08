هل خالفت إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر؟ نصر سالم يحسم الأمر

علق اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ورد نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، على تساؤل :" هل خالفت إسرائيل اتفاقية السلام مع مصر بعد اقتحام الجانب الفلسطيني من معبر رفح؟

وقال نصر سالم :" إسرائيل لم تخالف اتفاقية السلام مع مصر حتى الآن، لكنها تشكل تهديدا يتمثل في احتمالية دفع إسرائيل الفلسطينيين للتهجير قسريا نحو حدودنا".

ولفت نصر سالم :" إسرائيل دولة احتلال أمام المجتمع الدولي وتمارس انتهاكات في أرض غزة المحتلة ".