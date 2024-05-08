إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

كشف المخرج إبرام نشأت عن أصعب المشاهد التى تعرض لها أثناء تصوير مسلسل ب 100 راجل الذى عرض فى رمضان الماضى.

وقال إبرام نشأت فى ندوة صدى البلد: العمل ككل صعب وبه كثير من المشاهد التى تعتبر ماسترسين خاصة أن بعض المشاهد التى تخاطب المشاعر لأن بطلة العمل غالية تتعرض لعديد من المصاعب فى بداية حياتها.

وأضاف إبرام نشأت: ولكن من أصعب المشاهد التى تم تصويرها مشهد الخناقة فى موقف السيارات والذى يظهر فيه عدد كبير من المجاميع والنجوم وكان ذلك يحتاج إلى نوع من السيطرة والتركيز فى حركة كل شخص داخل المشهد.

وأكمل إبرام نشأت حديثه قائلا : هناك أيضا مشهد القبر والذى دخلت فيه غالية بعد وفاة والدها وزوجها وهو من المشاهد التى تعبر عن مأساة الشخصية.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل إعجاب جمهورها.