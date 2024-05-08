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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

إبرام نشأت
إبرام نشأت

كشف المخرج إبرام نشأت عن أصعب المشاهد التى تعرض لها أثناء تصوير مسلسل ب 100 راجل الذى عرض فى رمضان الماضى.

وقال إبرام نشأت فى ندوة صدى البلد: العمل ككل صعب وبه كثير من المشاهد التى تعتبر ماسترسين خاصة أن بعض المشاهد التى تخاطب المشاعر لأن بطلة العمل غالية تتعرض لعديد من المصاعب فى بداية حياتها.

وأضاف إبرام نشأت: ولكن من أصعب المشاهد التى تم تصويرها مشهد الخناقة فى موقف السيارات والذى يظهر فيه عدد كبير من المجاميع والنجوم وكان ذلك يحتاج إلى نوع من السيطرة والتركيز فى حركة كل شخص داخل المشهد.

وأكمل إبرام نشأت حديثه قائلا : هناك أيضا مشهد القبر والذى دخلت فيه غالية بعد وفاة والدها وزوجها وهو من المشاهد التى تعبر عن مأساة الشخصية.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل إعجاب جمهورها.

ابرام نشات 100 راجل المخرج إبرام نشأت بـ 100 راجل سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل محمود عبد المغني

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إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

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