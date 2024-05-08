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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روبي تطلق أول كليبات الصيف "الليلة حلوة"

الليلة حلوة
الليلة حلوة

أطلقت روبي قبل قليل كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب كأول أغنياتها الصيفية لهذا العام.


أغنية "الليلة حلوة" من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع ومكس وماستر  عمرو الخضري.

وصورت المغنية روبي فيديو كليب الأغنية في لبنان خلال الفترة الماضية، ويعد الكليب هو أول إنتاج مشترك بين شركة التوزيع فيرال ويف وإسلام صيام.

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وتستعد روبي خلال الفترة القادمة للتواجد بين جمهورها بشكل مكثف عبر عدد من الأغنيات والحفلات الضخمة التي تقدمها على مدار الصيف.


 

أغنية الليلة حلوة عمرو الخضري كريم فهمي محمد مصطفي

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