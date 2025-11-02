افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

بدأت منذ قليل فعاليات الحفل الافتتاحي لمهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film، بالعين السخنة، في دورته الثانية.

وشهد حفل الافتتاح، حضور محافظ السويس الدكتور طارق الشاذلي، والنجوم: أشرف عبد الباقى، حنان مطاوع، شيري عادل، صبري فواز، محمد رضوان، أحمد وفيق، ألفت عمر، المخرج اشرف فايق، المخرج عادل أديب).

يعرض المهرجان في حفل الافتتاح الفيلم القصير النادر والمرمم " السويس مدينتي" للمخرج الكبير الراحل علي عبد الخالق وهو من أوائل الأفلام التي أخرجها عبد الخالق في بداية مشواره السينمائي.

ويضم المهرجان مسابقتين الأولي للأفلام التي لا تزيد مدتها عن الـ5 دقائق والثانية للأفلام التي لا تزيد عن الـ 10 دقائق.

تلقي المهرجان في دورته الجديدة ما يقارب من الـ 2500 فيلم تمت تصفيتها الي 300 فيلم تم توزيعها علي مسابقتي المهرجان وأقسام المهرجان الرسمية خارج المسابقة .

حفل الافتتاح

تتقاسم تقديمه باللغتين العربية والإنجليزية الإعلامية بوسي شلبي والدكتورة ياسمين بكير .

المكرمون

يكرم المهرجان في حفل الافتتاح الذي يقام علي شاطئ البحر النجم أشرف عبد الباقي تقديرا لمشواره السينمائي الذي بدأه في مرحلة مبكرة من مشواره الفني وقدم مايزيد عن الـ65 فيلم حققت معظمها تواجدا علي منصات التتويج بالمهرجانات السينمائية المحلية والدولية منها سمك لبن تمر هندي والمغتصبون وسيداتي أنساتي

والمواطن مصري ويامهلبة يا والإرهاب والكباب وأي أي وإنذار بالطاعة وليه يانفسج ورومانتيكا وميت فل وجبر الخواطر وصياد اليمام وعلي جنب ياأسطي ورشة جريئة وطباخ الرئيس وعلي جنب ياأسطي وحب البنات وإريد خلعا و خالي من الكوليسترول ومين يصدق.

وأعرب أشرف عبد الباقي عن تقديره لتكريمه في المهرجان، مشيرا إلي أن التكريم يزيد من حماس الفنان لتقديم المزيد والمزيد من الأعمال الناجحة .

كما يكرم المهرجان أيضا النجمة حنان مطاوع و يأتي تكريمها مواكبا لترشيح أحدث أفلامها هابي بيرث داي لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار.

وأعربت “حنان” عن تقديرها للمهرجان وسعادتها بالتكريم في مهرجان سينمائي نوعي خاص بالأفلام القصيرة جدا.

وأوضحت أن هناك حالة تربطها بالأفلام القصيرة وأنها بخلاف كونها ممثلة تعشق هذا النوع من الأفلام فهي أيضا واحدة من جمهورها ومشاهديها .

وأشارت إلي أن الأفلام القصيرة جدا رغم ما يبدو أنها صناعة سهلة لكنها صعبة جدا في كتابتها وتنفيذها .

ويكرم المهرجان أيضا الفنانة الكبيرة هالة صدقي تقديرا لمشوارها الفني الحافل بالأعمال الدرامية المميزة في السينما والتليفزيون .

ووصل عدد الأعمال التي قدمتها هالة صدقي إلي مايزيد عن الـ175 عملا سينمائيا وتليفزيونيا ومسرحيا في مقدمتها أفلام الهروب يا دنيا ياغرامي وفخ الجواسيس وهي فوضي ورد فعل وماتيجي نرقص وإسكندرية نيويورك ونحب عيشة الحرية وإحنا أصحاب المطار وتفاحة وشروع في قتل وجريمة في الأعماق والستات وغزو الأرانب وغيرها.

وأبدت هالة صدقي عن تقديرها لإدارة المهرجان معربة عن سعادتها بالتكريم في محافظة السويس الباسلة وبين جمهورها من السوايسية، موضحة أن المهرجان حقق منذ إنطلاقة خطوات مهمة في تأسيس صناعة حقيقية للأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ5 والـ10 دقائق .

وأشارت إلي أن هذه النوعية من الأفلام إنتشرت عالميا خلال السنوات الأخيرة بعد إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي وتحقيق الكثير منها جوائز من مهرجانات عالمية .

وتضم قائمة المكرمين رائد الرسوم المتحركة المنتج عباس إبن العباس تقديرا لمشواره وعطائه الفني المتميز .

وأسس عباس إبن العباس واحدة من الكيانات الضخمة التي أنتجت للشاشات العربية العديد من أعمال الرسوم المتحركة الشهيرة وفي مقدمتها فيلم الفارس والأميرة وهو أول فيلم عربي رسوم متحركة طويل من إخراج الراحل بشير الديك ولعب بطولته الصوتية كل من محمد هنيدي وحنان ترك وعبلة كامل وماجد الكدواني وأخرين وهي التي التجربة التي إستغرق تنفيذها 25 عاما حتي خرجت إلي النور.

وأكد" إبن العباس "أن تكريمه هو تكريم لكل فناني الرسوم المتحركة في عالمنا العربي مشددا علي أن صناعة هذا اللون الفني شهدت تطورا كبيرا علي مدار السنوات الأخيرة لافتا إلي ان هناك حالة إنجذاب شديد من الشباب تجاه الرسوم المتحركة.

وأشار إلي أن الرسوم المتحركة هو الفن الأول الذي يجذب الطفل في سنوات مبكرة وأن عقول أطفالنا تتشكل مما تحمله أعمال الكرتون من رسائل لذلك فهو أهم الفنون الدرامية التي نستطيع من خلالها تكوين وعي أطفالنا.

لجنة التحكيم

يترأس المخرج الكبير عمر عبد العزيز لجنة التحكيم وتضم في عضويتها من مصر كل من الفنانة شيري عادل والفنانة منال سلامة وأستاذ الرسوم المتحركة الدكتور محمد غالب ومن فرنسا المخرج جان ماري فيلنوف الذي إختير عام 2014 كأفضل مخرج في إنديانا بوليس عن فيلمه الكوميدي المؤثر الكريمة ومن إنجلترا المخرج والسيناريست الدكتور بيتر لويد الأستاذ بالجامعة البريطانية ومن نيجيريا المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ديزموند أوفبياجيلي صاحب أول فيلم نيجيري يرشح لجائزة الأوسكار الـ93 وهو فيلم The Milkmaid المستوحي من التمرد في شمال شرق البلاد كما حاز الفيلم علي 5 جوائز من أكاديمية السينما الأفريقية.