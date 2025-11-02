مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام موظف بأحد المعاهد التعليمية بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته حال قيامه بسداد مصروفاته الدراسية بالمعهد المشار إليه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/10/2025 تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان من (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) بالتضرر من (موظف بأحد المعاهد التعليمية بالشرقية – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم ، أثناء تواجده لسداد المصروفات الدراسية بالمعهد محل عمل المشكو فى حقه، لإعتقاد الأخير قيامه بتصوير شاشة الحاسب الآلى التى بها بيانات الطلبة بالمعهد ، وبسؤال المشكو فى حقه نفى ما نُسب إليه ، وإتهم الشاكى بالتعدى عليه بالسب بسبب منعه من تصوير شاشة الحاسب الآلى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.