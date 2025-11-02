24 مارس نظر طعن المتهم بقتل جواهرجي بولاق

حددت محكمة النقض جلسة 24 مارس 2026 لنظر طعن المتهم بقتل حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا علي حكم الإعدام الصادر بحقه.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام المتهم بقتل حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا، بعد إحالة أوراقه إلى المفتي.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين في تاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولاق ابو العلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته.