حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سوزوكي بالقليوبية

إبراهيم الهواري

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي حادث انقلاب سيارة سوزوكى أمام قرية كفر علوان، التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الزراعى أمام قرية كفر علوان بمدينة طوخ.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الزراعى أمام قرية كفر علوان بمدينة طوخ اتجاه محافظة القاهرة، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص أسمائهم كالآتى: إسلام محمد رشدي، أحمد محمد علي، آية محمد سعد، سارة سيد سيد رسلان، علاء محمد صبري، وآدم أحمد محمد، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وتم رفع آثار الحادث لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعى.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

القليوبية

