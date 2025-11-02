الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين سيدة وشقيق زوجها بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بالتهجم والتعدى عليها بالضرب داخل مسكنها بكفر الشيخ.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول :("القائمة بالنشر" ربة منزل ، شقيق زوجها)، طرف ثان :(شقيق زوج القائمة على النشر وزوجته) ، جميعهم مقيمين بذات العنوان، لخلافات الجيرة وملكية المنزل المقيم به الطرفان تبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





