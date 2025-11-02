الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

كشف خبير المصريات، والمتخصص في الآثار المصرية القديمة رشاد عبد الرحمن، أن المصريين القدماء مارسوا الكثير من الألعاب والرياضات، والتي يتشابه معظمها مع تلك التي تتم ممارستها حول العالم في الوقت الحالي، وتحظى بشعبية جارفة بين الشعوب.

وقال عبد الرحمن في تصريح صحفي إن إحدى أشهر الألعاب الفرعونية، هي لعبة "سينيت" كما يتم نطقها باللغة الهيروغليفية، وهي كلمة تعني "المرور"، ومن المقرر أن يتم عرض أكثر من قطعة منها، تم العثور عليها داخل مقبرة الملك الذهبي توت عنخ امون.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

https://youtube.com/shorts/Tux0LfmXC38?si=7uMBtnjc2eHxNuu0