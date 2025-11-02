قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

محمد إبراهيم

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، "ليفيو إيونوت موشتينو"، وزير الدفاع الروماني والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا. حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الروماني عن تقديره لدور مصر الفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى ، متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة تعزيز العلاقات المشتركة على الصعيد العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والرومانية.

كما وقع وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين تدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والرومانية .

