وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، "ليفيو إيونوت موشتينو"، وزير الدفاع الروماني والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا. حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الروماني عن تقديره لدور مصر الفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى ، متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة تعزيز العلاقات المشتركة على الصعيد العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والرومانية.

كما وقع وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين تدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والرومانية .