بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

شهدت مدينة العين السخنة، حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجمتع.

وحرص محافظ السويس الدكتور طارق الشاذلي، على حضور حفل الافتتاح، وتسليم الكريمات للنجوم على المسرح في حفل ساهر.

وشهد حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film حضور النجوم: (أشرف عبد الباقي، حنان مطاوع، محمد رضوان، كلوديا حنا، شيري عادل، هالة صدقي، أحمد وفيق، صبري فواز، حمزة العيلي، سما إبراهيم، أحمد الرافعي، والمخرج عادل أديب، والمخرج أشرف فايق).

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم صعد محافظ السويس الدكتور طارق الشاذلي، لتسليم التكريمات للنجوم، مع دكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، وزياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان.

