برلمانية: المتحف المصري الكبير صرح عالمي يجسد عظمة الحضارة المصرية ورؤية القيادة السياسية

أشادت النائبة شيماء نبيه , عضو مجلس النواب، بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه صرح أثري، في القرن الحادي والعشرين، وأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وأشارت" نبيه" إلى أن موقع المتحف المصري الكبير، بجوار أهرامات الجيزة يجعله امتدادًا طبيعيًا لتاريخنا العظيم، ويقدم قصة مصر بشكل متكامل ومعاصر.

وأكدت عضو البرلمان ان الافتتاح جاء تتويجًا لسنوات من العمل الدؤوب والإصرار الوطني، ويعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي جعلت من الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز قوتها الناعمة ركيزة أساسية في بناء المستقبل.