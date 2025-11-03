قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية داعش أكتوبر
رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن افتتاح المتحف المصري الكبير
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلما توابيت 3 رهائن في قطاع غزة
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
ديني

ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي

مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة
مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة
أحمد سعيد

وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأدعية العظيمة التي كان يدعو بها أثناء صلاته، ويرغب عدد كبير من المصلين في معرفة مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة والتي نقلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم لنا؛ لذا نستعرض في السطور التالية نص هذه الأدعية ونتعرف على مواضع الدعاء في الصلاة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة

ويعد أول مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام:

  • اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ. 
  • وَجَّهْتُ وَجْهي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا، وَما أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَرِيكَ له، وَبِذلكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ، لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ. 
  • سبحانك اللَّهُمَّ وبحَمْدِك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غَيرُك.

ومن مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الركوع وكان يقول فيه عليه الصلاة والسلام: 

  • "اللَّهُمَّ لكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي وَعَصَبِي" أو "سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي".

ومن أدعية الرسول أيضا في الصلاة هو دعاء السجود: 

  • سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

كما يستحب للمصلي أن يدعو ربه بما يشاء ويطلب خيري الدنيا والآخرة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام “أَقْرَبُ ما يَكونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ، وهو ساجِدٌ، فأكْثِرُوا الدُّعاءَ”.

دعاء بعد التشهد الأخير: 

  • اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

أدعية مستجابة في الصلاة

  1. “اللهم اهدني وسددني،اللهم إني أسألك الهدى والسداد” رواه مسلم.
  2. “اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك” رواه مسلم.
  3. “اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل” رواه مسلم.
  4. “اللهم أكثر مالي،وولدي، وبارك لي فيما أعطيتني” يدل عليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس “اللهم أكثر ماله، وولده وبارك له فيما أعطيته”.
  1. “لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض،ورب العرش الكريم” متفق عليه.
  2. “اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت” رواه أبو داود ، وأحمد وحسنه الألباني وغيره.
  3. “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين” رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ولفظه “دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعُ بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له” .
  4. “اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك،ناصيتي بيدك، ماضي فيّ حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي” رواه أحمد والحاكم وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار، وصححه الألباني .
  5. “اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك” رواه مسلم.
  6. “يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك” رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها “كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم”.
  7. “اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة” رواه الترمذي ولفظه “سلو الله العافية في الدنيا والآخرة” وفي لفظ: “سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية”
  8. “اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة” رواه أحمد والطبراني في الكبير، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات.
  9. “رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي،رب اجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً، لك مطواعاً، إليك مخبتاً أواهاً منيباً، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي” رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
الدعاء المستجاب مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة الدعاء المستجاب في الصلاة الصلاة الدعاء دعاء دعاء الصلاة النبي

